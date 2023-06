En Pologne, Jaroslaw Kaczynski revient au gouvernement

Jaroslaw Kaczynski, 74 ans, est généralement considéré comme l’homme qui dirige de facto la Pologne, depuis la première victoire de son parti Droit et Justice (PiS) aux législatives de 2015. «Le chef de notre camp politique, le président de Droit et Justice (PiS) Jaroslaw Kaczynski, deviendra le seul vice-premier ministre», a déclaré le porte-parole du gouvernement Piotr Müller à l’agence PAP. Quatre vice-Premier ministres ont en même temps démissionné de leurs postes et resteront ministres.