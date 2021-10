France : Jarry quitte TF1 pour France 2

L’humoriste, animateur et comédien va se consacrer à la fiction sur la chaîne publique française.

Changement de chaîne pour Jarry. Présent sur TF1 depuis 2018, l’humoriste, animateur et comédien a accepté une proposition de travail de France 2. «La vie d’un artiste, c’est d’écouter ses émotions et de trouver du sens. C’est aussi d’être désiré. Et là, la direction de France 2 m’a dit: «On te veut.» Et elle m’a proposé une belle offre artistique. On a des projets de fictions», a confié le Français de 44 ans, dont le téléfilm inspiré de sa vie vient d’être diffusé sur la Une, au «Parisien».