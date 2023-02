Mondiaux de ski alpin: Jasmine Flury comme dans un rêve

Je ne sais toujours pas quoi dire. Ça ressemble à un rêve. Je pense que je ne réalise pas ce qui arrive maintenant. Je suis très contente d’avoir fait une belle course et de partager la victoire avec Corinne sur le podium est génial.

Il y a eu de longues périodes de doutes. Elles font partie d’une carrière, et l’on doit se battre contre ça aussi. Je me demandais quand j’allais à nouveau être en forme. J’ai appris à m’accrocher, d’essayer de maintenir le niveau et de continuer à me battre. C’est beau quand il y a des journées comme aujourd’hui.