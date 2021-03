Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle au terme de la répétition générale du championnat du monde, à une semaine du premier GP de la saison, sur le circuit de Losail (Qatar).

La bonne nous vient de la classe Moto3 et du Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM); solide, constant et intelligent durant ces trois jours, Dupasquier a tenu parole, lui qui confiait samedi soir: «Aujourd’hui, nous avons beaucoup travaillé sur la distance de la course; j’aurai le temps, dimanche, d’aller chasser le chrono.»