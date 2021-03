Dans le coup dès la fin de la matinée – les conditions sont très différentes entre la première et la seconde séance d’essais libres – , Dupasquier a prouvé qu’il avait bel et bien passé un cap cet hiver. Samedi, après une séance FP3 qui ne servira pas à grand-chose à cause des différences de température entre le début et la fin de l’après-midi, l’habitant de Sorens (Fribourg) aura quinze minutes pour tenter un nouvel exploit en qualifications.