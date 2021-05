MOTOCYCLISME - Jason Dupasquier toujours plus haut

Jason Dupasquier a encore fourni une course toute d’intelligence et de panache.

L’histoire retiendra que, le 2 mai 2021, l’Espagnol Pedro Acosta (16 ans) est devenu le premier pilote à aligner quatre podiums (une deuxième place, désormais trois victoires) lors des quatre premiers GP de sa carrière. La course Moto3 a encore été totalement folle, avec, comme c’est souvent le cas à Jerez de la Frontera, du spectacle jusqu’au dernier virage, lorsque le Turc Deniz Öncü est tombé, emmenant Jaume Masia et le Sud-Africain Darryn Binder.

Une course intelligente

Présent dans le top quinze dès le départ, Jason Dupasquier a encore fourni une course toute d’intelligence et de panache; peu après la mi-course, alors qu’il était encore dans un second groupe, il est revenu sur les hommes de tête, terminant ce GP d’Espagne au septième rang, à 1 ’ 043 du vainqueur, le phénoménal Acosta.