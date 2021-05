Motocyclisme - Jason Dupasquier héliporté après un terrible accident

Jason Dupasquier a été victime d’un terrible accident lors des qualifications du GP d’Italie Moto3, sur le circuit du Mugello. Jason est tombé à grande vitesse à la sortie du virage «Arrabiatta II» et il a été touché, alors qu’il était au sol, par deux adversaires. Le drapeau rouge a été immédiatement présenté, les premiers secours sont intervenus sur le lieu de l’accident et après les premiers soins, le Fribourgeois a été évacué en hélicoptère vers un hôpital de Florence. Les deux autres pilotes impliqués, le Japonais Ayumu Sasaki et l’Espagnol Jeremy Alcoba, ne sont pas blessés .