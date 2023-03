Athlétisme : Jason Joseph sacré champion d’Europe en salle du 60 mètres haies

Après avoir réalisé le meilleur temps lors des deux séries préliminaires (7’’61 puis 7’’50), le champion d’Europe espoirs et juniors du 110 mètres haies en 2017 et 2019 a survolé la finale. Avec 7’’41, Joseph a devancé son premier poursuivant - le Polonais Jakub Szymanski - de 15 centièmes. Il établit par la même occasion un nouveau record national, abaissant de 3 centièmes sa marque du 19 février à Saint-Gall, aux Championnats de Suisse.

Joseph a apporté une troisième médaille à la délégation helvétique depuis le coup d’envoi des Européens puisqu’un peu plus tôt, Ditaji Kambundji (20 ans) s’est parée de bronze sur le 60 mètres haies féminin. Deux jours après le sacre de sa sœur aînée Mujinga sur 60 mètres, la jeune Bernoise a encore fait briller le nom de famille.

En finale, seules la Finlandaise Reeta Hurske (7’’79) et la Néerlandaise Nadine Visser (7’’84) ont fait mieux que son chrono (7’’91). Une belle confirmation, plus de six mois après sa médaille de bronze sur 100 mètres haies aux Championnats d’Europe en extérieur.