Athlétisma: Jason Joseph, seul Suisse sur le podium à Lausanne

Trois Suisses étaient particulièrement attendus vendredi soir à la Pontaise: Mujinga Kambundji, qui courait pour la première fois de la saison après sa blessure à un pied qui a bouleversé sa préparation, le sauteur en longueur Simon Ehammer, vainqueur il y a deux semaines en Diamond League à Oslo, et Jason Joseph, toujours plus rapide sur les haies.

Joseph frustré

Werro réussit ses débuts en Diamond League

A la perche, Angelica Moser a franchi une barre de 4m51 et est restée éloignée de sa meilleure performance de la saison (4m61). Pour boucler le meeting d’Athletissima, le relais suisse – sans les titulaires Mujinga Kambundji ni Ajla Del Ponte, mais avec la Vaudoise Sarah Atcho – a décroché une belle troisième place en fin de soirée sur 4 x 100 m derrière les Pays-Bas (2es) et la Côte d’Ivoire (1e). Emmenées par Marie-Josée Talou déjà gagnante du 100 m un peu plus tôt dans la soirée, les Ivoiriennes ont établi un record national et du meeting au passage.