États-Unis : Jason Lewis tire du riz avec une arme sur des chats errants

La star de «Sex and the City» s'est excusée pour avoir tiré du riz avec une arme à feu sur les chats abandonnés de son quartier.

Cependant, les actions de la star de 49 ans l'ont amené à se heurter à une femme de la région, qui nourrissait les chats dans le but de gagner leur confiance alors qu'elle tentait de leur trouver de nouvelles maisons d'adoption. L'acteur affirme n'avoir utilisé que des grains de riz pour tirer dans la direction des chats, et non directement sur eux, pour qu'ils restent en dehors de son terrain.

«J’ai fait le mauvais choix»

«Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime les animaux, a-t-il déclaré à TMZ dans un communiqué. J'ai essayé pendant des mois de travailler avec une personne qui vient dans le quartier et nourrit un grand groupe de chats sauvages dans le but de les déplacer car ils remplissent les cours de puces et d'excréments. »