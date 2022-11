États-Unis : Jason Momoa a craqué pour un cochon sauvage

Jason Momoa a fait une drôle de surprise à ses fans sur Instagram. Lundi 7 novembre, l’acteur de 43 ans a publié une vidéo dans laquelle on le voit avec un cochon sauvage dans les bras. Visiblement conquis par le petit animal, l’Américain, qui a été victime d’un accident de la route , raconte l’avoir rencontré sur le tournage de son nouveau film «La Petite Nemo et le monde des rêves», à voir bientôt sur Netflix.

On ignore si Jason a adopté le petit cochon. Une chose est sûre: les abonnés de l’artiste ont tous fondu devant ces images attendrissantes. «Il est temps d’arrêter de manger du lard», lui a écrit l’un d’eux. «Dis-lui maintenant que tu vas arrêter de manger ses frères et sœurs parce qu’il a conquis ton cœur. Je parie que ça le rendra heureux et je parie que ça changera votre propre vie pour le meilleur!» a renchéri un autre. «Oh, il est tellement mignon! Je suis comme vous, je ne peux pas être entourée d’animaux sans qu’ils ne deviennent une famille, lui a fait savoir une admiratrice. C’est pour ça que je suis devenue végétarienne, en passe de devenir végétalienne. Considérant à quel point vous êtes conscient et engagé pour notre planète, je ne serais pas surprise si vous devenez végane un de ces jours, même si vous aimez la viande.»