Cyclisme : Jasper Philipsen domine le sprint sur Tirreno-Adriatico

Comme la veille, l’étape entre Follonica et Foligno (216 km), qui a vu les coureurs quitter la côte tyrrhénienne pour les terres d’Ombrie, s’est jouée au sprint, le peloton ayant récupéré très tôt, à 70 km de l’arrivée, les frères Bais, Davide et Mattia, deux derniers échappés d’une course monotone.