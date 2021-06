Football : Jauge augmentée à 40’000 spectateurs à Londres

Les fans pourront assister en plus grand nombre aux matches prévus à Wembley dès les huitièmes de finale.

Les demi-finales et la finale de l’Euro de football se joueront devant 40’000 fans à Wembley, la plus grande foule réunie au Royaume-Uni depuis plus de 15 mois, les autorités ayant augmenté lundi la jauge dans le cadre d’évènements publics-test.