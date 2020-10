Alors que le leader du championnat du monde, l’Espagnol Albert Arenas (KTM), a été le plus clair du temps en tête, Masia a placé une première attaque à l’entame du dernier tour. Arenas a immédiatement contré et c’est sur la longue ligne droite du circuit espagnol que, profitant du phénomène d’aspiration, Masia a repris définitivement la tête. Le podium est complété par deux pilotes japonais, Ayumu Sasaki et KaitoToba, tous les deux pilotes KTM. Le Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) termine 24e.