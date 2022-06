Jérôme Commandeur aurait adoré être prof

En plus d’être un humoriste à succès, Jérôme Commandeur est aussi à l’aise devant et derrière la caméra. Dans son deuxième film en tant que réalisateur, «Irréductible», dès le 29 juin 2022 au cinéma, le comédien français de 46 ans incarne Vincent, un fonctionnaire très attaché à son travail «garanti à vie», qui va finir par se retrouver dans des situations rocambolesques.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de réaliser et de jouer dans cette comédie?

À la base, c’était un film italien qui a eu beaucoup de succès, en 2016. J’ai adoré la progression du héros et son parcours. Il a fallu franciser ce long-métrage qui a dû être écrit il y a une dizaine d’années. Et c’est peu dire qu’en dix ans on s’est pris trois TGV dans la tronche en termes d’actualité! Il y a donc des petites références aux migrants, à la mixité, à la famille recomposée. Et il y a aussi un portrait de femme que j’aime beaucoup, celui d’Eva, mon héroïne, qui est une femme libre, insoumise, qui ne demande rien à personne.

La Franco-Suisse Laetitia Dosch y joue le rôle de votre compagne, Eva. Pourquoi l’avez-vous choisie?

Je l’avais vue dans pas mal de films. Je l’aime beaucoup parce que je la trouve extrêmement sincère, ça la rend totalement séduisante. C’est-à-dire qu’elle n’est jamais dans le coup d’après ou le coup tordu. Laetitia est aussi d’une immense bienveillance, d’une grande bonté et elle transpire ça. Elle fait un bien fou au film. Même si elle est entourée par de fortes têtes de l’humour du cinéma français (ndlr: Christian Clavier, Valérie Lemercier et Gérard Darmon), elle brille. Elle est vraiment merveilleuse.

Auriez-vous pu être fonctionnaire dans l’administration, comme votre personnage?

J’aurais plutôt adoré être prof. Je trouve ça extrêmement noble. Je pense que c’est un métier très dur. C’est très compliqué de tenir trente gamins. En plus, à l’époque où j’étais à l’école, il n’y avait pas les portables. Je n’ose pas imaginer comment ça doit se passer maintenant dans les classes. Malheureusement, c’est une profession qui est peu considérée.

Avez-vous des points communs avec votre personnage dans «Irréductible»?

Peut-être la nostalgie de la France de papy et mamie. J’étais déjà nostalgique en étant enfant. De quoi? Je n’en sais rien parce que de quoi peut-on être nostalgique quand on est gamin? Mais en effet, cette France dans laquelle on commence ce film me fait envie, elle est belle, éternelle. C’est une France de carte postale.