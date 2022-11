Qatar 2022«J’aurais aimé qu’Embolo joue pour nous…»

Souriant malgré la défaite: la classe de Rigobert Song, qui a eu des mots touchant pour Breel Embolo, malgré le but marqué par le plus camerounais des attaquants suisses.

«Cela fait partie du jeu, a-t-il souligné. Je suis content pour lui. On peut perdre, mais rester respectueux et fair play. Je suis fier, d’une certaine manière, que ce soit Breel qui ait marqué pour la Suisse. Même si j’aurais préféré qu’Embolo joue pour nous, l’avoir avec nous. C’est comme cela. Vous l’avez vu comme moi, il n’a pas célébré son but. Je le connais bien, nous nous téléphonons parfois. Je suis un peu son grand frère, son aîné. Mais ce n’est pas parce que nous ne portions pas les mêmes couleurs aujourd’hui qu’il faut que la famille se déchire.» Oui, classe, Rigobert Song.