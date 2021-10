Angèle se confie sur sa bisexualité

Angèle : «J’aurais aimé voir des personnes avec des sexualités diverses»

La chanteuse belge Angèle s’est confiée sur sa bisexualité. On apprend aussi qu’elle n’est plus en couple avec Marie Papillon.

Angèle est de retour sous les projecteurs. Après la sortie du single «Bruxelles je t’aime» et l’annonce de l’arrivée de son deuxième album «Nonante-cinq» prévue pour le 10 décembre 2021, la chanteuse belge s’est confiée sur sa vie privée. Et notamment sur sa sexualité avec sa compagne «d’alors», Marie Papillon, sous-entendant que les deux femmes sont désormais séparées. Elles formaient un couple depuis août 2020 .

«Je trouverais merveilleux que ma sexualité ne soit plus un sujet, même si, objectivement ça l’est encore, et je ne peux pas en vouloir aux gens de l’évoquer», a dit Angèle dans «Elle». L’artiste de 25 ans a ajouté qu’il était «important d’en parler»: «Parce qu’on a tous besoin de représentations. Ado, j’aurais aimé voir des personnes avec des sexualités diverses dans l’industrie culturelle.» Selon elle, cela lui aurait peut-être permis de comprendre «plus vite» qu’elle était bisexuelle: «Je me serais moins menti à moi-même, et j’aurais vécu d'autres histoires.»