Japon : «J’aurais dû y retourner et la sortir de là moi-même»

Les autorités d’Atami tentent toujours mardi d’établir le bilan humain de la gigantesque coulée de boue, alors que les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent.

«Nous allons faire tout ce que nous pouvons (...) et prier pour que nous puissions retrouver autant de personnes que possible», a déclaré le maire d’Atami, Sakae Saito, qui a évoqué, tôt mardi, le chiffre de 24 personnes «restant introuvables» . Les autorités ont eu des difficultés à localiser certaines personnes car de nombreuses maisons sont utilisées comme résidences secondaires, et des personnes âgées domiciliées dans la zone résident parfois ailleurs, dans des établissements spécialisés, selon des médias locaux.

130 bâtiments emportés

Le glissement de terrain s’est produit samedi après plusieurs jours de pluies intenses sur Atami, station balnéaire bâtie à flanc de montagne, et ses environs. La coulée de boue, qui a déferlé en plusieurs vagues dévastatrices, a emporté sur son passage des pylônes électriques, enfoui des véhicules et arraché des maisons de leurs fondations, dévastant 130 bâtiments au total.

Trois jours après la catastrophe, Atami présentait encore un spectacle de désolation avec des habitations éventrées, des voitures renversées et des rues impraticables. Des images filmées par des hélicoptères montraient mardi une longue trainée de boue et de gravats d’environ deux kilomètres de long descendant jusqu’à la mer. Quelque 1100 secouristes sont revenus dans la zone tôt mardi matin en tentant de se frayer un chemin parmi les débris.

Une grande partie du Japon est actuellement en pleine saison des pluies, qui provoquent souvent inondations et glissements de terrain. Selon des scientifiques, le phénomène est accentué par le changement climatique car une atmosphère plus chaude retient davantage d’eau, accroissant le risque et l’intensité de précipitations extrêmes. Atami, située à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Tokyo, a reçu vendredi et samedi 313 mm de pluie au total, alors qu’elle enregistre en moyenne chaque année 242 mm pour l’ensemble du mois de juillet.