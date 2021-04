Policière égorgée en France : «J’aurais préféré que ce soit moi»

Deux jours après l’assassinat d’une fonctionnaire de police dans les Yvelines, une de ses collègues livre un témoignage poignant. Dans la commune où Stéphanie vivait, c’est le choc.

Elle venait de changer son disque de stationnement et revenait prendre son poste d’agente administrative au commissariat de Rambouillet (Yvelines). Stéphanie, 49 ans, se trouvait dans l’entrée des locaux quand Jamel G., l’a poignardée à la gorge en criant «Allah Akbar». Mère de deux filles de 13 et 18 ans, la fonctionnaire de police n’a pas survécu à ses blessures. Ses collègues, dont certains ont assisté au drame, sont extrêmement choqués.

Brigadière à Rambouillet, Jennifer côtoyait Stéphanie depuis 2018. Elle était en congé le jour du drame et a appris la terrible nouvelle par téléphone. «C’était très dur d’apprendre ça, parce qu’il n’y avait pas plus gentille que Stéphanie. Entre policiers il y a un lien très fort et c’est là qu’on en prend vraiment toute la mesure», confie Jennifer à BFM TV. La brigadière garde de sa collègue le souvenir d’une personne «toujours souriante et prête à aider tout le monde.» «Étant discrète, on ne la remarquait pas tout de suite, mais rapidement on s’apercevait que c’était un peu la perle du commissariat», ajoute-t-elle.