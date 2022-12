Frère et soeur à Kaboul, mais deux destins soudainement séparés

Kaboul : «J’aurais préféré que Dieu n’ait pas créé de filles»

Ils ont 20 et 19 ans. Hamid suit des cours en administration dans un institut public, Marwa était inscrite à l’université pour devenir sage-femme et devait commencer les cours après les vacances d’hiver, en mars.

Mais mardi soir, l’annonce brutale par le régime taliban de fermer les universités du pays, privées comme publiques, aux femmes pour une durée indéterminée a scellé l’avenir de Marwa et séparé les chemins des deux frère et soeur pourtant proches, élevés au sein d’une même famille pauvre.

Dans la froide maison où s’entassent les dix membres de la famille, la jeune fille ainsi que sa jeune soeur de 17 ans, privée de lycée, ont pu notamment compter sur le soutien de leur père, vendeur de fruits et légumes ambulant, et de leur frère. «Lorsque les universités ont ouvert leurs portes sous le régime des talibans, des jours différents étaient prévus pour les garçons et les filles», s’indigne Hamid, habillé à l’occidentale d’un jean et d’une veste.