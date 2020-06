Wesley Sneijder se confie

«J’aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo»

L’ancien milieu offensif néerlandais s’est longuement épanché sur sa carrière dans une interview avec le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Il y a un peu moins d’un an, Wesley Sneijder annonçait sa retraite sportive, à 35 ans. Le Néerlandais laissait derrière lui le souvenir d’un merveilleux manieur de ballons, au palmarès enviable. Mais, aussi, de la frustration née d’un talent utilisé trop souvent par intermittence et de son année 2010, lors de laquelle le Ballon d’Or lui avait échappé alors qu’il venait de remporter le triplé championnat-Coupe-Ligue des champions avec l’Inter Milan.

«Je prenais parfois un verre de vin au dîner»

Dans un long entretien accordé au journaliste italien Gianluca Di Marzio, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam et du Real Madrid, entre autres, est revenu sur sa carrière. Conscient de ses qualités, il n’hésite pas à lâcher: «J’aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo.» Avant d’ajouter: «Je n’en avais tout simplement pas envie.» «J’ai apprécié ma vie, je prenais parfois un verre de vin au dîner, poursuit-il. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait de nombreux sacrifices. Et ça ne me dérange pas, ma carrière a néanmoins été incroyable.»