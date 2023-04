Théo Christine joue un policier dans B.R.I

On a eu une grosse préparation: physique d’abord, technique ensuite. Au niveau physique, on s’est mis au sport pour prendre du poids et ressembler le plus possible aux hommes de la BRI. On a un équipement lourd, entre 20 et 30 kilos, il faut un corps qui puisse supporter tout ça. Ensuite, on a eu un stage d’une semaine au centre d’entraînement du GIGN (ndlr: Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale). On se mettait en tenue, avec les armes, et on a appris à occuper un bâtiment en colonne, tous les déplacements, les mots techniques.