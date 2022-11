Guerre en Ukraine : «J’avais déjà de la motivation avant... mais la colère et la haine l’ont renforcée»

«Nous prévoyons de pousser les Russes jusqu’aux frontières et même plus loin», plaisante «Viking», un tankiste de 26 ans.

«Pousser les Russes jusqu’aux frontières»

«La chose la plus difficile pour moi, c’est la mort de mes amis. J’avais déjà de la motivation avant... mais la colère, l’agressivité et la haine l’ont renforcée», raconte «Viking», le nom de guerre de ce tankiste de 26 ans. Malgré les lourdes pertes subies par l’armée ukrainienne au cours des neuf mois de combats depuis le début de l’invasion russe en février, «Viking» et les autres membres de son peloton restent confiants dans leur capacité à gagner la guerre. «Nous prévoyons de pousser les Russes jusqu’aux frontières et même plus loin», plaisante-t-il.