Sacha Porchet craignait de voir des morts

En janvier 2021, Sacha Porchet lançait la série «Immersion» avec un premier numéro consacré aux drag-queens. Presque un an plus tard, et après s’être plongé dans des univers aussi variés que le bodybuilding, le cosplay ou encore le chamanisme, l’animateur de 30 ans s’est rendu durant un mois sur le bateau de l’association SOS Méditerranée. Il y a travaillé aux côtés de celles et de ceux venant en aide aux personnes traversant la mer en direction de l’Europe.