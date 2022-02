Robert Pattinson a passé un essai pour Batman

Robert Pattinson : «J’avais du mal à bouger dans ma combinaison de latex»

Le Britannique Robert Pattinson a transpiré pour décrocher son rôle dans «The Batman».

Il est l’un des personnages les plus importants du XXe siècle et il y a beaucoup de gens qui s’identifient à lui sur plusieurs plans. Notre version montre quelque chose de différent. Il a un côté désespéré. Mon Batman a de la rage en lui, ce qui me fascine. Chacun de ses combats semble être très personnel dans son esprit.