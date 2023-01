Sam Smith : «J’avais envie de me réinventer»

La star de la pop Sam Smith, qui cartonne avec le single «Unholy», surprend son monde avec l’album «Gloria».

Sam Smith a explosé à l’international avec le single «I’m Not the Only One», paru en août 2014. Imago

Fini les disques de rupture. Avec «Gloria», sorti le 27 janvier 2023, l’artiste britannique Sam Smith, qui a reçu un pénis géant d’Ed Sheeran, signe un quatrième opus jouissif et jubilatoire. R’n’b, gospel, house, disco ou dancehall mènent la danse et font de l’ombre aux ballades. La star non binaire de 30 ans n’avait plus sorti d’album depuis «Love Goes», aux titres globalement tristes, paru en 2020.

Dur de composer un album joyeux et fun?

Depuis mon ballon d’essai, j’ai eu envie d’écrire des chansons nées dans la joie parce que mon premier disque était triste. Mais j’ai dû attendre d’être une personne vraiment heureuse, de me sentir bien dans ma peau et d’avoir plus confiance en la vie. Il y a de du bonheur dans cet album, mais aussi de la colère et du sexe. Je joue avec des émotions que je n’avais pas révélées auparavant.

Vous ressentez ce disque comme une libération. Pourquoi?

La vie et l’expérience du Covid. La pandémie m’a permis de mettre la pédale douce après 7 ou 8 ans de boulot intense. J’ai pu réévaluer ce que je représente et ce que souhaite dire. J’adore faire mon cinéma; je suis une «drama queen». J’avais envie de me réinventer, comme les divas que j’idolâtrais dans ma jeunesse, les Madonna ou Rihanna.

«Gloria» représente l’esprit combatif qui existe en vous. Expliquez-nous.

J’ai grandi à l’école catholique et découvert ce mot à l’église avec l’hymne «Gloria in excelsis Deo». Lorsque j’ai commencé à fréquenter les boîtes gays, j’ai entendu le tube disco-pop «Gloria» de Laura Branigan. Ce mot m’accompagne depuis que je suis enfant.

C’est le titre de l’album, mais aussi d’une chanson qui y figure.

J’ai composé cette chanson comme un hymne catholique classique et elle porte le même message que le reste de l’album. C’est comme si je donnais un gros câlin au moi plus jeune que j’étais. «Gloria» est la voix de ma mère, de ma grand-mère, de toutes les femmes de ma famille. C’est le nom que j’ai donné à cette énergie.

«Unholy» est votre premier single numéro un aux USA. Comment expliquez-vous ce carton planétaire?

Je savais que cette chanson avait quelque chose de magique quand on l’a enregistrée avec Kim Petras, mais je ne connais pas la recette du succès. J’éprouve de la reconnaissance, mais avec l’âge, j’essaie de ne pas focaliser sur les statistiques. J’ai juste envie de travailler ma relation avec mes fans et mon rapport à la musique parce qu’elle a eu un rôle salvateur.