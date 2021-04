1 / 3 Le 3 octobre 2006, la rédaction de «20 minutes» présentait son nouveau stagiaire. Glénat Éditions Le célèbre garnement avait notamment interviewé son idole, Christa Rigozzi, Miss Suisse 2006. Archives 20 minutes Son 17e album sort le 2 juin 2021. Glénat Éditions

À peine né, «20 minutes» avait-il déjà de la peine à recruter? On ne le saura peut-être jamais. Toujours est-il que la rédaction a, il y a quinze ans, accueilli un reporter de choix pour prêter main-forte aux journalistes durant une semaine. La mèche au vent et le micro en main, Titeuf était donc parti à la rencontre de personnalités romandes afin de connaître leurs secrets les plus fous. Il nous parle aujourd’hui de sa vie, de ses envies, et de ses cours de maths.

Cher Titeuf, en 2006, tu as eu le privilège de faire un stage de reporter au «20 minutes», quel souvenir en gardes-tu?

C’était pô mal! J’avais interviewé Miss Suisse… Mais on n’avait pô pu faire de photo ensemble, dommage.

En quinze ans, qu’es-tu devenu?

Ben… Selon ma maîtresse, j’ai pas tellement évolué. Je suis apparemment coincé au stade préhistorique de l’adolescence. L’avantage, c’est que j’ai pô de boutons d’apné. Le mauvais côté, c’est que je suis toujours dans la même classe et ça, c’est pô juste!

Tu as 8 ans depuis belle lurette. Mais admettons que ce soit possible que tu vieillisses, tu te vois comment, à 15 ans?

Avec une jolie moustache en poils de puberté.

Que fais-tu généralement en 20 minutes?

Je peux commencer et terminer une histoire d’amour. Je fais ma déclaration à Nadia, je tente un bisou. Je me prends une baffe. Tout ça en 20 minutes, facile!

Est-ce que la vie, c’est toujours «pô juste»?

Quand on a mon âge, c’est souvent pô juste. Je voudrais sauver le monde, protéger les ours polaires, emmener ma copine aux Bahamas. Mais à la place je dois aller au cours de maths.

Allons-nous connaître la suite de tes aventures bientôt?