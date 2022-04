Canton de Fribourg – «J’avais l’impression que ces rapprochements étaient consentis»

Modus operandi

Il repérait de jeunes femmes vulnérables entre 17 et 20 ans, sur les réseaux sociaux ou à l’aide de rabatteurs. Il les mettait en confiance en leur disant qu’il était un photographe professionnel, dont les shootings avaient des vertus thérapeutiques. Il les invitait dans son studio, où il se montrait d’abord professionnel, multipliant les flatteries. Celui-ci amenait ensuite ses modèles vers des poses plus coquines et dénudées, et les incitait à se masturber, prétextant que le plaisir sexuel les rendrait plus belles. Puis il les caressait avant de les pénétrer, sous l’œil de la caméra, et sans que ses modèles se sachent filmées.