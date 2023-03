Suzane au Rock The Pistes: «J’avais le trac, c’était ma première en montagne»

Après l’énergique DJ électronique Martin Solveig, c’est Suzane qui a mis le feu aux Gets-Morzine (F). L’artiste de 32 ans a enthousiasmé la foule du festival Rock The Pistes pendant 1h15 en début d’après-midi, le 13 mars 2023, chantant et dansant seule sur scène sans pouvoir compter sur son habituel light show et son écran géant en raison d’un soleil éclatant et d’une scène plus petite que de coutume pour elle. «Le cadre était insolite. C’était vraiment un terrain de jeu unique. Je n’ai pu compter sur rien pour m’aider. Il n’y avait que moi, complètement brute de décoffrage, que ce soit pour le visuel ou pour la voix. Entre nous, je vais te dire: c’était génial, cela m’a replongé à mes débuts!» nous a-t-elle confié juste après être descendue de scène.