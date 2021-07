Virginie Efira possédée dans la peau de Benedetta

Plutôt pas mal! Je suis arrivée hier de Paris où il faisait très gris, je me demandais où était l’été et il est ici!

Le rapport à soi-même n’est jamais facile. Même quand je crois que je maîtrise ma pudeur, elle revient comme une vague. Mais avec Paul Verhoeven, impossible de se sentir mal à l’aise ou instrumentalisée. Une scène d’amour peut d’ailleurs durer deux jours de tournage! On ne cherche pas juste l'érotisme. Le truc le plus intéressant, c'était de jouer une vierge à 40 ans - ce n'est quand-même pas courant - qui découvre que son corps existe.

C’est drôle, je suis venue plein de fois quand je n’avais rien à y faire. J’ai essayé de croiser des gens connus, de rentrer dans des soirées... Je sortais beaucoup plus! Je ne voudrais pas devenir rasoir maintenant que j’ai un film en compétition, mais je suis plus sage. C’est un peu dommage.

Pas forcément. Ce n’est pas quand je me suis mariée à 22 ans que j’ai été le plus amoureuse de mon mari, ni à l’enterrement d’un proche que je me suis sentie le plus triste. C’est pas toujours au moment clé que les émotions sont les plus fortes, car on est tellement dedans qu’on ne se rend pas compte de ce qui se passe.