Tennis : «J’avais l’impression de sombrer dans un trou»

Dans un entretien à «Der Standard», Dominic Thiem a confié ses états d’âme, entre lassitude liée à la bulle sanitaire sur le circuit et «soucis physiques».

Dominic Thiem, qui a connu un début de saison décevant, a évoqué son désarroi lié entre autres aux contraintes et à l’incertitude générées par la pandémie de Covid-19, mais espère rebondir pour Roland-Garros, son «gros objectif» de l’année, lundi dans la presse autrichienne.

Le No 4 mondial a également «à peine suivi» le Masters 1000 de Monte-Carlo qui s’est achevé dimanche, et pour lequel il avait déclaré forfait comme pour celui de Miami auparavant.

Baisse de moral

Depuis sa défaite sèche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie face au Bulgare Grigor Dimitrov mi-février, en plein retour du confinement – et du huis clos qui va avec - à Melbourne, Thiem n’a plus joué que trois matches, et n’en a gagné qu’un.