Meurtre par balle à Yverdon - «J’avais l’intention de tirer des coups de feu mais pas de le tuer»

La stratégie risquée du chauffeur

La matinée de la deuxième journée du procès a surtout mis en lumière les tâtonnements de Bekim*, tiraillé entre ses regrets, son besoin de rédemption d’une part et son allégeance à José* et sa loyauté envers d’autres comparses d’autre part. Ainsi Bekim s’est attaché à reconnaître la plupart des faits qui lui étaient reprochés tout en soulevant le doute sur ses déclarations péremptoires, plus particulièrement celles qui, potentiellement, pouvaient charger José. Pas sûr que ce difficile exercice de funambule, peu convainquant, lui rende service lors du verdict.