Zahia aurait été violée par son ex

Zahia Dehar : «J’avais mal, je hurlais. Il me forçait, me violait»

L’ancienne escort Zahia Dehar a révélé sur les réseaux sociaux que son ex-copain lui a imposé des relations sexuelles non désirées durant leur relation.

Zahia Dehar a affolé ses fans, vendredi 18 février 2022. La raison? Lors d’un live Instagram, l’ancienne escort, révélée par un scandale dans lequel étaient mêlés des footballeurs français , a raconté les violences physiques et psychologiques qu’elle aurait subies de la part de son ex-compagnon. «Il trouvait toujours quelque chose pour me faire replonger. Dès que je sortais la tête de la dépression, il m’y replongeait», a expliqué la Franco-Algérienne de 29 ans.

Cette relation toxique l’aurait anéantie. «La personne que j’étais s’est perdue. J’ai fait une croix sur ma vie privée. Peut-être que je n’ai pas reçu de coups visibles, mais mon état psychologique a été détruit», a-t-elle continué, avant d’ajouter que cet homme, dont elle n’a pas révélé l’identité, était un «addict au sexe». Il lui aurait imposé trois relations sexuelles par jour. «J’avais mal, je hurlais, je lui disais: «Non là ça me fait trop mal je ne peux pas.» Il me forçait. Il me disait: «Si tu ne me satisfais pas je vais aller voir ailleurs.» Et après ce chantage, il me violait», a déploré Zahia, qui s’est lancée dans le mannequinat, en 2011.