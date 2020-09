Wejdene«J’avais peur de m’afficher»

Si Wejdene connaît un beau démarrage avec la sortie de son premier album, «16», elle en a bavé avant de connaître le succès. Il y a un an, l’ado a été victime de harcèlement scolaire. La raison? Ses vidéos de chant publiées sur Instagram lui ont valu les critiques de ses camarades de classe. «Il y avait beaucoup de moqueries. On me disait que je chantais mal et que je n’allais jamais percer», a confié la chanteuse française à France.tv slash. Ces attaques l’ont fait douter sur ses performances vocales, mais elle a continué à les diffuser sur le Net. «J’ai osé, en fait. Parce qu’au début je n’étais pas pour. J’avais peur de m’afficher, a-t-elle précisé. Tout le monde venait me voir et on me disait: «Mais pourquoi t’as mis ça, Wedjene?», «Mais tu aimes bien ce que tu as écrit?» Des trucs comme ça. Moi je trouve ça très méchant.»