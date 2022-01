Agressions lors du Nouvel-An à Milan : «J’avais quinze mains sur moi»

Dix-huit jeunes hommes sont suspectés d’avoir sexuellement agressé des femmes le 31 décembre sur la piazza del Duomo. Ils ont été identifiés.

«Les jeunes hommes qui ont agressé sexuellement des jeunes femmes sur la piazza del Duomo à Milan le soir du Nouvel-An ont été identifiés», a indiqué la police milanaise dans un communiqué, précisant qu’il s’agissait de 18 hommes et adolescents âgés de 15 à 21 ans, Italiens et étrangers. Des perquisitions ont été menées mardi matin à Milan et Turin dans le cadre de l’enquête ouverte par le Parquet milanais pour agressions sexuelles en réunion.