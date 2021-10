Procès du 13-Novembre : «J’avalais les dents déchiquetées dans ma bouche pour ne pas tousser»

Les «gueules cassées» du Bataclan ont exposé jeudi devant la Cour d’assises spéciale de Paris leurs blessures «de guerre» physiques et morales.

«Tout le nez avait été arraché, son œil droit avait explosé»

«Je me sens partir»

Gaëlle raconte la suite sans rien épargner. «Ma joue pendait le long de mon cou. J’avalais les dents déchiquetées dans ma bouche parce que ça me faisait tousser et j’avais peur d’attirer l’attention des terroristes.» L’os de son bras est «perpendiculaire» au reste.

La «scène irréelle» qui se déroule ensuite, Gaëlle ne la voit que par intermittence. «Je me vide de mon sang, je me sens partir.» Le policier de la Brigade de recherche et d’intervention qui la sortira de là lui dira bien plus tard que son visage «avait hanté ses nuits pendant plusieurs mois».