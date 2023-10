Jawad Bendaoud aurait été agressé par une escort armée d'un marteau

La femme en question serait, selon le trentenaire, une escort girl de 22 ans qui logeait chez lui, depuis quelques jours. La personne en question avait quitté les lieux et les déclarations de Jawad Bendaoud étaient «confuses», d’après la police. L’homme a refusé d’être pris en charge par les pompiers et n’a pas voulu porter plainte. L’agresseur présumée est en fuite et son identité n’est pas connue. Une enquête est en cours.