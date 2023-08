Le Japon retente une mission lunaire, après le succès indien

Le Japon va effectuer une nouvelle tentative de mission lunaire après des essais infructueux et alors que l’Inde vient de réussir son premier alunissage. Le décollage d’une fusée était initialement prévu pour samedi, puis avait été reporté à dimanche et désormais à lundi à cause de mauvaises conditions météo attendues ce week-end sur le site de lancement de l’agence spatiale japonaise (Jaxa) à Tanegashima (sud-ouest du pays). Le projet consiste notamment à tester une technologie d’alunissage de haute précision, à 100 mètres maximum de sa cible contre plusieurs kilomètres habituellement, avec une sonde de petite dimension et légère (700-730 kg). D’où le nom de ce module, SLIM (Smart Lander for Investigating the Moon), et son surnom de «Moon Sniper».