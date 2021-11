États-Unis : Jay-Z a enfin un compte Instagram

Le rappeur et producteur a débarqué sur le réseau social. En moins de 24 heures, près de 2 millions de personnes l’ont suivi.

Pour le moment, Jay-Z, élu au Rock and Roll Hall of Fame, n’a partagé qu’un post. Il s’agit de l’affiche du film «The Harder They Fall», qu’il coproduit et qui raconte l’histoire d’un esclave afro-américain devenu un cow-boy. Le long métrage, avec Idris Elba, Jonathan Majors, Zazie Beetz et Regina King, est disponible depuis aujourd’hui (3 novembre 2021) sur Netflix