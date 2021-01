États-Unis : Jay-Z se lance dans le business du cannabis au profit des minorités

Le rappeur américain Jay-Z veut devenir un leader de l’industrie légale du cannabis aux États-Unis tout en soutenant les petites entreprises.

Le rappeur et producteur américain Jay-Z a lancé un fonds d’investissement de 10 millions de dollars pour soutenir les petites entreprises du secteur du cannabis appartenant à des Afro-américains ou à des sociétés contrôlées par des minorités visibles.

Shawn «Jay-Z» Carter, qui veut devenir un leader de l’industrie légale du cannabis aux Etats-Unis, a pu rassembler cet instrument de capital risque après le rachat en décembre d’une plateforme de vente directe aux consommateurs en Californie, Caliva et d’un fabricant de cannabis, Left Coast.

Equité sociale

«Avec un objectif initial de 10 millions de dollars de financements et une contribution annuelle d’au moins 2% du bénéfice net, nous nous concentrons sur la diversification du leadership commercial et la main-d’oeuvre», indique un communiqué de la société mère, The Parent Company (ex-Subversive Capital) dont Jay-Z est le «visionnaire en chef» (Chief Visionary Officer).