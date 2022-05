Basketball : Jayson Tatum entretient l’espoir pour les Celtics

Golden State s’est qualifié pour la finale de la Conférence Ouest en NBA en battant Memphis à domicile. Dans l’autre match de la soirée, Boston a égalisé à 3-3 face à Milwaukee.

Le 7e et dernier match de la série aura lieu dimanche à Boston pour déterminer l’adversaire de Miami en finale de Conférence Est. Les Golden State Warriors connaîtront également dimanche soir leur adversaire en finale de Conférence Ouest, au terme du dernier match de la série opposant Phoenix à Dallas.

Antetokounmpo, 21 ans après O’Neal

A Milwaukee, Tatum a été le fer de lance des Boston Celtics en réussissant 7 des 17 shoots à trois points de son équipe. Il a notamment aligné 11 points de suite dans le quatrième quart-temps, alors que les Bucks étaient revenus de moins 13 à moins 4. Et les Bucks semblaient capables d’un nouveau come-back, après celui du précédent match quand ils avaient remonté 14 points de retard pour s’imposer finalement, mais Tatum et les Celtics ont cette fois tenu bon.

«Je pense qu’on a joué avec un peu plus de dureté dans ce match, a déclaré Tatum. Notre saison était en jeu. Je le savais et nous le savions. Nous devions donner tout ce que nous avions.» Il a été aidé par Jaylen Brown (22 pts) et Marcus Smart (21 pts).