Basketball : Jayson Tatum et les Celtics font la différence

Boston s’est une nouvelle fois imposé à domicile face à Brooklyn (114-107), lors d’une soirée qui a vu Philadelphie remporter une troisième victoire face à Toronto.

Défaits d’un point dimanche (115-114), Brooklyn a bien commencé la rencontre avec un 9-0 d’entrée et a compté jusqu’à 17 points d’avance dans le deuxième quart-temps. Mais les Celtics, poussés par leur public, ont recollé petit à petit au score. L’intérieur Daniel Theis (15 points au total) a d’abord égalisé à 79-79 à trois minutes de la fin du 3e quart-temps, avant que son équipe accélère dans le 4e sous l’impulsion de Jayson Tatum (19 points, 10 passes) et de Jaylen Brown (22 points, 6 passes).

Le show DeRozan

Un peu plus tard dans la soirée, le champion en titre Milwaukee a été surpris à domicile par Chicago (114-110), qui égalise à une victoire partout dans la série. Les Bulls ont dominé de la tête et des épaules cette rencontre grâce à un DeMar DeRozan éblouissant, auteur de 41 points, son record en play-off (à 16/31 au shoot). L’intérieur Nikola Vucevic a ajouté 24 points et 13 rebonds. «Nous étions unis ce soir, a expliqué DeRozan en conférence de presse. Nous nous sommes parlé d’homme à homme, tout le monde devait s’affirmer. Et on a relevé ce défi.»