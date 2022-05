Basketball : Jayson Tatum ramène les Celtics à hauteur du Heat

Boston a égalisé à deux victoires partout dans la finale de conférence Est des play-off de NBA en battant Miami à domicile, lundi (102-82).

Cette fois-ci c’est une nouvelle fois Jayson Tatum qui a sonné le réveil des Celtics en ajoutant également huit rebonds et cinq passes décisives sur sa feuille de points. Il a été bien secondé par Payton Pritchard (14 points), Derrick White (13), Jaylen Brown et Robert Williams (12 points chacun), mais aussi par Al Horford qui a donné le ton en défense avec ses 13 rebonds et quatre contres.