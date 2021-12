Dubaï : Jazz angoisse pour son nouveau-né

La starlette de téléréalité vient d’accoucher de son troisième enfant, mais il est victime de problèmes de santé alarmants.

Coup dur pour Jazz . Alors qu’elle a donné naissance à son troisième enfant, un petit London Sky, mercredi 8 décembre 2021 , la candidate de téléréalité s’inquiète grandement pour son deuxième fils. Quelques minutes après l’accouchement, les médecins ont décelé des problèmes de santé au bébé. «Dès qu’il est né, on me l’a enlevé. J’ai tout de suite vu que quelque chose n’allait pas. Il avait du mal à respirer, il avait du fluide dans les poumons. Les médecins sont partis avec lui en soins intensifs», a expliqué la Française de 29 ans, dans une story Instagram, jeudi 9 décembre 2021.

L’état de santé du nouveau-né s’est ensuite stabilisé et sa maman a pu le reprendre dans ses bras. Malheureusement pour elle, son bonheur a été de courte durée. «Je trouvais qu’il y avait quelque chose qui n’était pas normal. Il avait le cœur qui battait vite. Je sentais que ça n’allait pas en fait. Du coup, j’ai appelé les médecins, ils sont venus et ils ont vérifié mon bébé. Et ils m’ont dit: «Il y a un problème». Il manque d’oxygène. Ils ont refait un IRM et là ils se sont rendu compte qu’il avait encore plus de fluide dans les poumons que le matin», a expliqué Jazz, en larmes.