Jazz Correia a pu ramener son fils à la maison

Love, le fils de Jazz et Laurent Correia, a enfin pu rentrer chez lui. Né le 12 octobre 2023, le quatrième enfant du couple avait dû être emmené aux soins intensifs juste après sa venue au monde. C’est via plusieurs stories Instagram, mélangeant des vidéos et des photos, que la Française de 31 ans a désormais partagé la bonne nouvelle à ses fans. «Après quelques jours de bonheur loin de tout et tout le monde à profiter de Love, nous sommes heureux de vous annoncer que nous sommes enfin rentrés chez nous, à la maison», a-t-elle écrit sur une vidéo où on la découvre embrassant son bébé.