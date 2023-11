Jazz Correia dévoile la bouille de son bébé: C’est tout papa

«Je vous présente baby Love. Baby Love, c’est tout Chelsea (ndlr: fille de Jazz née en décembre 2017) et papa. Couleur de peau, nez, yeux, bouche, tout», a écrit l’influence et candidate de téléréalité de 31 ans en story. La maman de Cayden (4 ans) et London (3 ans en décembre 2023) a également donné des nouvelles sur la santé de son petit Love Shine – prénom qui a fait débat – précisant qu’il était surveillé par une infirmière chaque nuit: «Il se porte beaucoup mieux. Il grandit superbien. Il pèse 4,7 kg. Il prend un biberon toutes les 3 ou 4 heures. Il n’a pas de nounou. Je le garde avec moi. En revanche, il a une infirmière la nuit pour que je puisse dormir et pour qu’elle surveille bien sa respiration.» À ce jour, Jazz n’a toujours pas expliqué de quoi avait souffert son petit, dès sa naissance.