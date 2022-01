Jazz furax contre ceux qui lui doivent de l’argent

Téléréalité : Jazz en colère contre ceux qui lui doivent de l’argent

La star de «JLC Family» déplore que des amis qu’elle a dépannés financièrement ne lui donnent plus aucun signe de vie.

Elle a beau mener un train de vie fastueux à Dubaï, avec sa petite famille, Jazz connaît la valeur de l’argent. La starlette de téléréalité, qui a récemment vu ses revenus à la baisse à cause de la suppression de son compte Snapchat, a donc poussé un coup de gueule contre certaines personnes de son entourage qu’elle a dépannées par le passé et qui l’ignorent aujourd’hui.

«Tous les gens, amis, voisins, peu importe à qui j’ai prêté de l’argent, est-ce que ce serait possible que vous ne fassiez plus les morts? a écrit la Française de 29 ans, mardi 18 janvier 2022, dans une story Instagram. Je ne sais pas moi, quand tu dois à une personne, si tu ne peux pas, dis au moins: «Je n’oublie pas mon addition et dès que je peux je reviens.» Donne un minimum. Les gens, tu les aides quand ils ont besoin et ensuite ça agit comme si de rien n’était. En tout les cas, n’oubliez pas que quand quelqu’un vous dit «Prête-moi», dans son cerveau ça sonne en «Donne-moi», a déploré la star de l’émission JLC Family, qui vient d’accoucher de son troisième enfant, sans nommer pour autant les personnes visées.