Déménagement : Jazz et Laurent quittent Dubaï

Après cinq ans dans la ville des Émirats arabes unis, les parents de Chelsea, Cayden et London ont décidé de s’installer à Los Angeles.

Gros changement pour Jazz, Laurent et leurs trois enfants, dont le petit dernier a vu le jour le 8 décembre 2021 : la petite famille va quitter Dubaï, où elle habitait depuis cinq ans, pour aller vivre à Los Angeles, ont confié les parents à «Télé Loisirs». «On s’est dit qu’il était temps pour nous de prendre un nouveau départ. On voulait laisser les choses négatives derrière nous», a expliqué celle dont le compte Snapchat avait été supprimé .

Le couple star de la téléréalité «JLC Family» est surtout lassé de la vie dans la ville des Émirats arabes unis et trouve qu’il est devenu trop facile de s’y installer: «Avant, c’était génial, car personne ne connaissait cette ville. Aujourd'hui, c’est du vu et du revu.» Et si Jazz et Laurent ont décidé de s’installer à Los Angeles, c’est parce qu’ils pensent que cela leur permettra de développer leur business d’influenceurs. Ils ne comptent cependant pas y rester jusqu’à la fin de leur vie. «Je sais au fond de moi qu'on finira notre vie sur la Côte d’Azur», a dit Jazz.