Jazz et Laurent traités de «mythos»

Selon un youtubeur, les héros de la téléréalité «JLC Family» auraient menti à propos de leur luxueux train de vie.

En plus, la starlette de téléréalité a récemment dit qu’elle et son chéri allaient s’acheter une deuxième propriété encore plus grande. «C’est vrai, mais c’est toujours une location. Ils vont peut-être mettre leur première villa en Airbnb, parce qu’ils ont déjà payé un loyer de trois ans.» Celle-ci serait d’ailleurs actuellement mise en vente pour 3 millions d’euros. «Vous pouvez appeler l’agence et vous faire passer pour un potentiel acheteur et vous verrez que la maison est disponible», assure-t-il. Si elle trouve preneur, le couple et ses deux enfants pourraient être mis dehors dans les six mois, précise l’influenceur qui traitent Jazz et Laurent de «mythos».