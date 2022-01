Thaïlande : Jazz s’est fait arnaquer en vacances

La candidate de téléréalité, en séjour en famille près de Phuket en Thaïlande, a loué une villa présentée comme paradisiaque. Il n’en était rien.

«On allait se prendre la banane de l’année. La maison est face à une marée basse. Sur les photos, c’est la plage, une maison au bord de la mer. Et en vrai, c’est une maison face à une marée. Je suis choquée. On va devoir se démerder pour se faire rembourser», a pesté Jazz en story Instagram le 18 janvier 2022. Son époux, très énervé, a ajouté qu’il comptait bien «aller voir les autorités locales». La maman de Chelsea, Cayden et London a étayé son propos avec plusieurs photos où la prétendue plage idyllique est jonchée de déchets. «Là où ça me fait de la peine, c’est qu’il y a des gens qui travaillent toute l’année pour prévoir leurs vacances et il t’arrive une banane comme ça. Tu pleures! Nous, on a la chance de louer autre chose, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas», a-t-elle dit. Et d’ajouter que les gens qui «font des annonces mensongères s’en foutent complètement de leurs victimes. C’est d’une méchanceté.»